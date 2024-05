Como foi o evento do UFC que dividiu a praia de Copacabana com Madonna

Praia "dividida"

Fãs da cantora Madonna na porta do Copacabana Palace Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Madonna está hospedada no Copacabana Palace, e o palco do show é em frente. O hotel fica a cerca de 1,2km do Posto 4 da praia.

Fãs da "Rainha do Pop" se aglomeram na porta do hotel. Eles fizeram registros da fachada do local e aguardaram por um aceno da cantora.

No começo da noite, houve uma passagem de som. Muitas pessoas foram para a areia para acompanhar a movimentação da produção do show.