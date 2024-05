Superluta? Jon Jones cogita possibilidade de enfrentar Poatan no UFC

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 35 anos, é integrante do 'Hall da Fama' do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 27 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta' e Vitor Belfort.

Who would you guys want to see me fight the most, Alex or Tom?

- BONY (@JonnyBones) May 2, 2024

If Alex P became champion of the heavyweight division, would you guys consider him the GOAT? Being back in the gym has got me thinking differently. That fight after stipe maybe the next biggest move I could possibly make. This killer has already defeated so many champions, and...

- BONY (@JonnyBones) May 3, 2024