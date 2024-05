Tiro de meta? Jean Silva projeta nocaute inusitado no UFC Rio: "A bola é a cabeça dele"

Em janeiro desta temporada, Jean Silva estreou no Ultimate em grande estilo, com uma vitória por nocaute ainda no primeiro round. O próximo compromisso do brasileiro na entidade está agendado para este sábado (4), no card do UFC Rio. E, se depender do peso-pena (66 kg) da equipe 'Fighting Nerds', mais um grande 'highlight' se sua carreira está prestes a ser concretizado. Confiante para o duelo contra o francês William Gomis, 'Lord', como é conhecido, projetou 'apagar' seu adversário de maneira inusitada, com uma alusão a um movimento do futebol.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Jean destacou que pretende chutar a cabeça de seu oponente como o goleiro faz com a bola ao colocá-la novamente em jogo, no tradicional 'tiro de meta'. Tal missão pode ser árdua, uma vez que Gomis segue invicto no Ultimate após três lutas e possui sete triunfos via nocaute em seu cartel. Mas as credenciais do francês não parecem impressionar o brasileiro, que garante ser superior em todas as áreas do combate.

"Jean 'Lord' Silva na voz, o cara mais agressivo dessa parada. Vou bater em alguém, podem ter certeza que estou muito bem. (A expectativa é um) Nocaute, vou buscar o nocaute o tempo todo. Ele não corre? Vai ser tipo um tiro de meta. Vou correr atrás dele e chutar a bola. Só que ao invés da bola, vai ser a cabeça dele. Desafio? Preocupação? Não estou preocupado com nada não, amo fazer essa parada, amo sair no soco. Não vou falar muito dele (rival), porque não quero promover ele. A única coisa que ele tem de bom é ser um bom corredor. Mas não tenho problema de correr atrás dele. Só corre, ganha luta por pontos. A estatística dele contra mim é zero. Tudo que ele faz, eu faço melhor. Vou arrebentar o William Gomis. Todo mundo vai se tornar fraco quando entrar para lutar com o Lord. Não pisquem, tenho certeza que o Lord vai chocar o mundo", projetou Lord.