Promessa do UFC, Iasmin Lucindo destaca humildade de Amanda Nunes nos treinos

Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, Iasmin Lucindo vai disputar a maior luta de sua carreira e, ao que tudo indica, está mais do que preparada para o desafio. Para encarar a veterana Karolina Kowalkiewicz, ex-desafiante ao cinturão do peso-palha (52 kg), a promessa do MMA contou com a presença de Amanda Nunes em seu camp.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Iasmin aposta que o período ao lado da 'Leoa' fará a diferença na luta. Fã confessa de Amanda, a atleta detalhou que ficou impressionada com a mesma não só no quesito habilidade. De acordo com a jovem, a baiana, mesmo sendo ex-campeã do peso-galo (61 kg) e do peso-pena (66 kg) do UFC e dona do status de melhor lutadora de MMA da história, segue com os pés no chão, tratando todos de forma igual. Portanto, por ter vivido tal experiência, Lucindo garante estar ainda mais motivada para mostrar sua nova versão.

"Sou grande fã da Amanda. Comecei vendo a Amanda lutar e a conheci na minha estreia. Tivemos uma troca bastante legal. De alguma forma, me vejo na Amanda e acho que não só eu. Ter essa troca com ela, principalmente nesse camp, a gente conversou bastante e ela me deu vários conselhos. Ela tem um coração enorme. Conhecer mesmo quem a Amanda é, mostrou que, apesar de tudo, a gente tem que manter a humildade. Estou chegando agora e ela ter ido na nossa academia, treinar com a gente, mostrou que o coração dela é enorme, é a humildade em pessoa. A dica que ela me deu é que temos que enfrentar tudo. Se você quer algo, tem que ir conquistar. Como sou muito fã dela, gostava de ver o que ela fazia e ela me falou, não teve individualidade", declarou a atleta.