Estreante no UFC, Maurício Ruffy manda recado para Makhachev: "O novo rei chegou"

Em outubro do ano passado, Maurício Ruffy quebrou a banca ao desbancar o favorito Raimond Magomedaliev - parceiro de treinos de Islam Makhachev - no Contender Series e conquistar seu contrato com o Ultimate. Agora, às vésperas de sua estreia na organização, no UFC Rio, neste sábado (4), o brasileiro esbanja confiança e ousadia para iniciar sua caminhada no principal evento de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ruffy recordou o triunfo sobre o amigo de Makhachev e aproveitou para mandar um recado para o russo, campeão peso-leve (70 kg) do UFC. Apesar de ter atuado na divisão dos meio-médios (77 kg) no Contender Series, o atleta da 'Fighting Nerds' competirá na categoria que atualmente é dominada por Islam - ao menos por enquanto, de acordo com a previsão do brasileiro.

"Sei que o Islam Makhachev ficou chateado porque eu bati no melhor amigo dele. Mas para você (Islam) saber, eu desci de categoria hein. Quer dizer, é a minha categoria, eu que subi na outra (luta do Contender). Então, fazendo a luta na 70 (kg), aproveita seus dias como rei porque o novo rei da categoria chegou. 'Ruffy, The Champion'", afirmou a promessa do MMA brasileiro, que enfrenta Jamie Mullarkey no UFC Rio, neste sábado.