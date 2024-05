UFC: Quem é o cacique que faz 'preparação espiritual' de Alex Poatan

Alex Poatan e Ubiranan Pataxó se conheceram através de amigos em comum. O cacique pataxó faz capoeira e pratica lutas, e eles foram apresentados.

A Aldeia Siratã Mantxó fica em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Poatan frequenta a localidade e já levou o cinturão.

Ele vai à nossa aldeia, dorme conosco, faz treino de lutas indígenas. Sempre que tem oportunidade, ele vai nos prestigiar e leva o cinturão para mostrarmos que é um guerreiro lutador e que está vencendo.

Poatan é um apelido que Alex adotou e é da língua tupi-guarani. "Quer dizer 'mão de pedra' ou 'voo da águia', o local de onde a águia, da pedra onde a águia voa. Um nome forte".

"Ele representa um líder, tem descendência no povo indígena e hoje está levando o nome não só da luta, mas dos povos indígenas. Todos os povos indígenas estão orgulhosos em vê-lo com os nossos adereços, representando as primeiras etnias do Brasil. Ele leva essa missão no maior evento de luta do mundo", disse o cacique.