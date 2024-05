UFC Rio: Pantoja e Aldo dão susto na balança, mas batem o peso e confirmam lutas

Alexandre Pantoja e José Aldo deram um susto em seus fãs na pesagem oficial do UFC 301, realizada nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro. O campeão do peso-mosca (57 kg) e a lenda do MMA precisaram utilizar o biombo e tirar a roupa para passarem pela balança (veja abaixo ou clique aqui e aqui), confirmando assim suas lutas. Além dos destaques do show, os demais 26 atletas escalados para atuar no card cumpriram a obrigação pré-luta.

Ao contrário de Steve Erceg, primeiro lutador a comparecer na cerimônia, Pantoja demorou para aparecer e, quando surgiu, estava com um semblante de preocupação no rosto. Ao subir na balança, o brasileiro se apresentou um pouco acima do limite de peso dos moscas, precisando utilizar o biombo para passar pela balança. E, para alívio do atleta, de sua equipe e dos fãs, deu tudo certo. No final, Alexandre marcou 56,6 kg, mesma marca do seu oponente.

Assim como Pantoja, Aldo viveu o mesmo drama em seu retorno ao MMA. O ex-campeão dos penas (66 kg) do UFC também precisou ir ao limite para bater o peso dos galos (61 kg). Mas a apreensão que pairava no ar rapidamente se transformou em comemoração, após o 'Rei do Rio' cravar 61,6 kg na balança. Já Jonathan Martinez, seu oponente, cumpriu sua obrigação antes, com a mesma marca.