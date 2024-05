Conor McGregor provoca Do Bronxs e Chandler: "Venço os dois na mesma noite"

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

I do yous both in the same night, no sweat. I do yous both inside of a round. Combined. I got the magic paws ask Rio and São Paulo about me and my magic. The Irish Wand ??? https://t.co/pNdKNbdzZ8

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 3, 2024