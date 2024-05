Charles Do Bronxs recusa desafio de Gamrot e abre as portas para luta no meio-médio

Desafiado recentemente por Mateusz Gamrot, pouco depois de projetar seu retorno ao cage para o início do segundo semestre de 2024, Charles Oliveira prega cautela antes de escolher seu próximo passo no UFC. Durante um media day especial com atletas convidados para o UFC Rio, realizado nesta quinta-feira (2) em Copacabana (RJ), com a presença da reportagem da Ag Fight, 'Do Bronxs' recusou o desafio feito pelo polonês e abriu as portas para atuar em outra categoria.

Ex-campeão e número dois no top 15 peso-leve (70 kg) do Ultimate, Charles não parece interessado em medir forças com mais um atleta que busca ascender no ranking da categoria, como foi com Arman Tsarukyan, seu algoz no UFC 300, em abril. Para o paulista, um combate contra Gamrot não faria sentido neste momento em sua carreira.

"Cara, de verdade, ele merece todo o respeito do mundo, está fazendo um trabalho gigante. Mas como eu falei, com todo o respeito, eu não olho para trás e, sim, para frente. Deixar o Diego Lima e o (Jorge Patino) Macaco baterem cabeça. Todo mundo agora quer desafiar o Charles, todo mundo quer lutar com os caras que estão na frente. Faz parte. A gente tem que estar sempre pronto. Mas acho que agora não, a gente tem que pensar direitinho, ver qual vai ser. Pode ser que para frente sim, mas agora acho que não é esse o momento", descartou Do Bronxs.