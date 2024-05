Legado! Alexandre Pantoja revela meta de se tornar número 1 peso-por-peso do UFC

Neste sábado (4), Alexandre Pantoja coloca seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo diante de Steve Erceg, na luta principal do UFC Rio. Mas o importante compromisso em território nacional não impede o brasileiro de traçar metas a longo prazo. Campeão da categoria mais leve entre os homens no Ultimate, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que tem o objetivo de se tornar o número 1 do ranking peso-por-peso no futuro.

Em busca de ampliar seu legado no esporte, o campeão dos moscas destacou que liderar a listagem que elege os melhores lutadores independentemente de peso seria algo importante, sobretudo para evidenciar sua categoria. Atualmente, Pantoja ocupa a décima colocação do ranking peso-por-peso do Ultimate, que é encabeçado por Islam Makhachev, dono do cinturão até 70 kg e pupilo de Khabib Nurmagomedov.

"Sem sombra de dúvidas. Mais do que eu querer subir de categoria, eu quero me tornar o número 1 peso-por-peso do UFC, o melhor lutador do mundo. É para isso que venho trabalhando desde que comecei nesse esporte. Comecei nisso para lutar contra os melhores lutadores de todo o mundo, e eu me tornei um. Fico muito feliz de estar representando o Brasil e de ter o palco do UFC para mostrar isso. Sou um cara que defende o peso-mosca e quero defender meu cinturão muitas e muitas vezes", projetou Alexandre.