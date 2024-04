Masvidal expressa interesse em lutar contra Logan Paul e lendas do boxe

Em junho, em Los Angeles (EUA), Jorge Masvidal vai enfrentar Nate Diaz pela segunda vez na carreira, agora no boxe, e se mostra empolgado quanto ao seu futuro no esporte. Tanto que o veterano, em busca de uma nova vitória contra o rival, adianta que há mais lutadores em sua lista de desejos para medir forças no ringue.

Sincero, Masvidal abriu as portas para enfrentar Logan Paul na sequência e duas lendas da nobre arte no futuro. Inclusive, confiança não falta para 'Gamebred' ao projetar os hipotéticos duelos. Vale destacar que, no MMA, o atleta ficou conhecido pelo bom nível na trocação e por ter um estilo de luta selvagem. Além disso, como já teve uma experiência de sucesso no boxe, em 2005, o americano ressaltou que, agora, com foco total no esporte, pode fazer ainda mais bonito contra grandes nomes dele.

"Eu não me importaria de lutar contra Logan Paul e reorganizar seu rosto. Ele é um grande lutador de boxe, sendo um influenciador. Ele fez algumas coisas boas contra Mayweather, mas acho que posso acabar com esse cara. Acho que posso lutar contra Logan, colocar minhas mãos em Mayweather e Pacquiao mais para a frente", declarou o veterano, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.