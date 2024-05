Comissão Atlética retém parte da bolsa de Diego Lopes após infração no UFC 300; entenda

Diego Lopes foi um dos destaques do UFC 300, evento realizado em abril, em Las Vegas (EUA), mas nem pôde comemorar a vitória por completo. Na última terça-feira (30), a Comissão Atlética de Nevada aplicou uma punição ao lutador, retendo 5% de sua bolsa, por pular a grade do octógono para comemorar o nocaute em Sodiq Yusuff e conversar com Dana White.

De acordo com o relatório disponibilizado pelo site MMA Junkie, a NAC, em uma reunião mensal, votou pela retenção de cinco mil dólares (cerca de R$ 25 mil) do salário de 100 mil dólares (cerca de R$ 520 mil) de Diego. Mas, para a sorte do lutador, um dos comissários presentes ao UFC 300 informou que o presidente da liga deu permissão para ele pular a grade do octógono e supostamente afirmou que pagaria a multa do mesmo.

Tsarukyan punido

Assim como Diego, Arman Tsarukyan também teve 20% de sua bolsa retida pela Comissão Atlética de Nevada. Na ocasião, o atleta, que fazia sua caminhada rumo ao octógono para enfrentar Charles 'Do Bronxs', foi provocado por um fã. Em resposta, o armênio agrediu tal torcedor, ficando sem receber 31,6 mil dólares (cerca de R$ 164 mil) do salário de 158 mil dólares (cerca de R$ 820 mil).