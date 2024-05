Estreante, Dione Barbosa busca seguir os passos de Cyborg para repetir sucesso no UFC

Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, Dione Barbosa estreia no UFC. No octógono, a brasileira mede forças com a invicta Ernesta Kareckaite e, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, revela que tem em Cris Cyborg sua inspiração para ter sucesso na maior organização de MMA.

Inclusive, a escolha de Dione faz sentido, uma vez que a veterana é uma lenda do MMA, sendo apontada por parte dos fãs como a maior lutadora da história do esporte, e ex-campeã do peso-pena (66 kg) do UFC. E a admiração que a atleta possui por 'Cyborg' vai além do âmbito esportivo. Vale destacar que as lutadoras são amigas. Sendo assim, Barbosa, que conhece Cris como poucos, frisa que se baseia na seriedade com que ela encara a própria carreira para também deixar sua marca no Ultimate.

"A Cris sempre conversa bastante comigo. Ela estava no camp com a Holly (Holm) e no dela, de boxe, mas semana passada foi treinar jiu-jitsu na academia que treino e foi bem legal. Temos uma conexão muito boa. Escuto muito a Cris. Me espelho e me inspiro nela. Só de estar com ela, dela falar alguma coisa, vale muito. As ações dela e o que ela faz no dia a dia como atleta me inspiram muito e isso é a maior lição que vem dela para mim, de como ser uma atleta de verdade, com dedicação", declarou a lutadora.