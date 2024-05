Promessa do UFC, Natália Silva lamenta falecimento da irmã: "O vício roubou sua alegria"

Profissionalmente, Natália Silva está em alta no UFC com atuações impressionantes, mas, ao mesmo tempo, vive um dos momentos mais delicados em âmbito pessoal. Na última terça-feira (30), a brasileira comunicou o falecimento de sua irmã através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

No comunicado, a lutadora do UFC, como não poderia ser diferente, escancarou sua tristeza com a perda de um ente querido. De todo modo, Natália buscou conforto na religião e passou a defender a ideia de que, agora, sua irmã deixou de sofrer, finalmente.

"O vício roubou sua alegria, seus sonhos, apagou seu sorriso, levou seu cuidado com você mesma, as más companhias te levaram para longe. Dói demais, um pedaço de mim se foi com você. A lembrança que vou guardar será do dia que timidamente você sorriu para mim e das vezes que você me disse, 'Também te amo'. O que mais conforta nossos corações é saber que Deus te amou tanto, que te deu a oportunidade de arrependimento, de um reencontro com Ele. O milagre mais importante foi o que Deus fez na sua vida. Sei que o sacrifício que Jesus fez por nós, alcançou sua vida. Minha fé me faz crer que Jesus curou sua alma e te levou para Ele. A salvação alcançou sua vida. Te amo para sempre minha irmã", escreveu a atleta em sua conta oficial no 'Instagram'.