Charles Do Bronxs indica data de retorno ao UFC e crava: "O campeão ainda tem nome"

Atleta brasileiro mais popular em atividade no MMA, Charles Do Bronxs entrou em ação no centenário card do UFC 300, há menos de um mês. E, apesar da última aparição recente no octógono mais famoso do mundo, o ex-campeão peso-leve (70 kg) da entidade já faz planos para voltar a competir o quanto antes. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o maior finalizador da história do Ultimate indicou qual período deve marcar seu retorno à ativa.

Disposto a dar a volta por cima depois do tropeço diante de Arman Tsarukyan, Charles ressaltou que não saiu com nenhum dano significativo do combate e, até por conta disso, estaria apto a voltar a competir o quanto antes. Agora na segunda colocação do ranking até 70 kg, o brasileiro opinou que a janela ideal para lutar novamente no UFC seria no início do segundo semestre, entre julho e agosto.

"Se Deus quiser, julho ou agosto, esse é o timing. (No UFC 300) eu lutei três rounds e nos três rounds, em momento nenhum, eu nem suei. Não suei. Então saí de lá querendo lutar, ainda estou com essa mentalidade de lutar. Queria lutar na (International) Fight Week, em junho. O (Diego) Lima deu uma brecada, falou: 'Calma, respira'. É isso que estou fazendo, estou respirando, estou calmo. Mas quero lutar em julho ou agosto, esse é o timing. Quero lutar o quanto antes. Estou 100% e sem lesão, não tive lesão nenhuma (na última luta), estou pronto. Já quero estar de volta, fazendo história, mostrando que o campeão do peso-leve ainda tem nome e que eu ainda quero me tornar campeão", garantiu o brasileiro.