UFC: Adversário 'botafoguense' de Pantoja é convidado para o Nilton Santos

Depois que o lutador surgiu com a camisa do Botafogo, os torcedores alvinegros invadiram a rede social dele. O clube também publicou um vídeo dele com a legenda: "O Astro Boy é Fogo".

O Glorioso vai jogar em casa hoje, contra o Vitória, pela Copa do Brasil. Erceg, porém, está em processo de preparação para a luta de sábado e não deve ir ao estádio.

Há a expectativa que ele possa ir no domingo, dia seguinte à luta. Na oportunidade, o time de Artur Jorge vai enfrentar o Bahia, às 18h30, pelo Brasileiro.

O lutador tem mergulhado na cultura local para tentar ganhar a simpatia do público. Desde que chegou ao Rio, já foi à praia e ao "Samba pra Motta", no Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo, no Centro (RJ).

Erceg também foi ao Pão de Açúcar para cumprir a agenda oficial no UFC Rio. Na ocasião, posou para fotos com Alexandre Pantoja, que é o dono do cinturão do peso-mosca.