Michel Pereira rouba a cena no media day do UFC Rio; confira as pérolas do Paraense Voador

Treinos com Potieria

"Eu treinei com ele na Xtreme Couture, cheguei a fazer sparring com ele e foi legal. Eu acho que a nossa luta vai ser muito divertida, porque no sparring o miserável até uma queda me deu, uma queda bacana. Aí eu comecei a fazer minha zona também. Porque eu sou um cara muito tranquilo para treinar, e eu fui treinar com ele de boa, tranquilo, nem esperando nada. Moço, ele me deu um giratório por baixo, me deu uma queda, que eu falei: 'Que bicho filho de uma égua'. Aí eu já mudei com ele, meti o louco nele também, já saí atravessando o tatame com ele, o pau comendo. Acho que nossa luta vai ser muito divertida".

Falta de um rival mais expressivo

"Eu lutando com um cara do ranking ou não, eu estou ganhando o papel (dinheiro). Fiquei um ano e meio sem lutar, liso, agora que é hora de ganhar o papel, os caras: 'Porra, Michel, os caras só põe você (para lutar) com c* de galinha'. Eu falo: 'Ei, chefe. E quando eu estava liso?'. Eu tenho que lutar, amigo. Agora que é hora de fazer o dinheiro, você quer botar os caras picas para eu lutar. Aí você me quebra. Deixa eu lutar com os caras, moço. Vai chegar a hora de lutar com os tops da categoria. Agora, deixa eu ganhar o meu dinheiro. Quando eu estava liso você não veio me ajudar, não fez um pix (risos)".

Dificuldade de encontrar rival

"Isso é direto. Veio um primeiro lutador, não aceitou, aí vem outro, lesionou. Foi por isso que eu passei um ano e meio (sem lutar). Foi por causa dessa viadagem desses caras. Eu não sei o que diabo esses bichos têm. Vê o Poatan. Lutou com o dedo estourado, com o dedo do pé quebrado. Os caras não podem quebrar uma unha que: 'Ai, ai, eu não vou lutar'. Vão se lascar para lá".