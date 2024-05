Top-5 do UFC desafia Charles do Bronxs de olho no cinturão dos leves

Registro de Gamrot no MMA

Mateusz Gamrot, de 33 anos, segue em sua escalada rumo ao topo do peso-leve do UFC. O polonês, ex-campeão duplo do KSW, venceu três lutas seguidas na maior organização de MMA do mundo e virou dono do quinto lugar no ranking da categoria. No MMA desde 2012, 'Gamer' construiu um cartel composto por 24 vitórias, duas derrotas e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Arman Tsarukyan, Jalin Turner, Rafael dos Anjos e Rafael Fiziev.

@CharlesDoBronxs let's go!!! I'm ready in July / August ??? https://t.co/m3AYA4l5hq

- Mateusz Gamrot (@gamer_mma) May 2, 2024