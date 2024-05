Que perigo! Strickland sai de casa armado após 'brincadeira' de jovens; veja

O polêmico Sean Strickland segue causando fora do octógono. Na última quarta-feira (1º), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC publicou um registro em sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), no qual saiu armado de casa para 'recepcionar' jovens que tiraram sua paz na madrugada.

No vídeo, um grupo de jovens corria pela vizinhança do lutador e um deles, com o rosto coberto, decidiu bater na porta do mesmo e saiu correndo imediatamente. Disposto a dar um fim na 'brincadeira', Strickland saiu de casa de forma calma, vestindo um roupão e segurando uma arma. É bem verdade que ninguém ficou ferido no episódio, mas 'Tarzan' deixou claro que quem invadir sua propriedade poderá sofrer sérias consequências.

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e, até o momento, venceu 28 lutas e perdeu seis vezes. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov e Uriah Hall.