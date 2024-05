Parceiro de Do Bronxs celebra chance de lutar no mesmo card que Aldo: "Um sonho"

Um dos mais promissores parceiros de treino do ex-campeão Charles Do Bronxs na equipe 'Chute Boxe Diego Lima', Elves Brener sobe no octógono do UFC Rio, neste sábado (4), em busca de sua quarta vitória consecutiva desde que estreou na organização. Além de manter sua invencibilidade e crescimento no Ultimate, o peso-leve (70 kg) terá uma motivação extra diante de Myktybek Orolbai, atleta natural do Quirguistão.

Natural do Amazonas, Elves cresceu acompanhando o sucesso do conterrâneo José Aldo - ex-campeão peso-pena (66 kg) e membro do Hall da Fama do UFC. Quis o destino que, mesmo tendo estreado no Ultimate depois que o 'Campeão do Povo' pendurou as luvas em 2022, a jovem promessa conseguisse dividir um card do principal evento do mundo com o ícone do MMA nacional, que volta da aposentadoria neste sábado, para encarar Jonathan Martinez no 'co-main event' da edição de número 301, sediada no Rio de Janeiro. A oportunidade foi bastante comemorada por Brener, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

"Estou muito feliz com isso, poder estar lutando no mesmo card do José Aldo. Eu cresci assistindo o Aldo lutar, eu sou do Amazonas, sou do interior de Manaus, interior do Amazonas. E poder estar lutando no mesmo card que o cara é surreal, de verdade. A palavra que descreve é felicidade, porque é um cara que eu assistia os highlights dele quando eu era pequeno, vendendo queijo na feira. Assistia os highlights do José Aldo dando chute na coxa dos outros, nocauteando, dando joelhada voadora. Aquilo era animal para mim. E hoje eu estou vivendo um sonho. Essa era uma vontade grande minha também", declarou Elves.