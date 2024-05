Campeão, Pantoja reflete sobre pressão de liderar card do UFC Rio: "Obrigado a vencer"

Depois de mais de sete anos desde sua estreia no Ultimate, Alexandre Pantoja está prestes a competir pela primeira vez no Brasil dentro da principal liga de MMA do mundo. E a ocasião não poderia ter uma maior magnitude, já que o peso-mosca (57 kg) é o único campeão presente no evento e tem a missão de liderar o UFC Rio, um card numerado. Diante de tal contexto, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) admitiu, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, que a responsabilidade em seus ombros é grande.

Para lidar com tamanha pressão, Pantoja evitou ações promocionais e se 'blindou' do apelo de fãs e imprensa. Apesar da tática conservadora para manter o foco no combate, o brasileiro destacou que se sente com a obrigação de sair com a vitória no sábado (4). Campeão até 57 kg, Alexandre mede forças contra o desafiante australiano e número 10 do ranking, Steve Erceg.

"Tenho que controlar (o coração). Sei que vai ter uma energia muito forte. Falei antes que ninguém é obrigado a vencer, mas eu realmente me sinto obrigado a vencer. Estou aqui para isso. Estou com sangue nos olhos e muita força de vontade de lutar. Arraial do Cabo vai estar presente, já compraram um setor inteiro, já esgotaram um setor da arena. Para mim, é a Copa do Mundo, a luta mais importante da minha vida. Acho que a pressão agora é muito maior do que foi (contra o Moreno e Royval). Mas me sinto muito mais pronto do que naqueles momentos", comentou o brasileiro.