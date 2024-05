Wrestler? Alex Poatan aplica queda em Daniel Cormier nos bastidores do UFC Rio; veja

Depois de defender seu cinturão dos meio-pesados (93 kg) com sucesso no UFC 300, no dia 13 de abril, Alex Poatan não conseguiu voltar em tempo recorde para lutar também na edição 301, que acontece neste sábado (4), no Rio de Janeiro, como era seu desejo. Mesmo assim, o campeão veio para a 'Cidade Maravilhosa' atuar como 'guest fighter' (lutador convidado) para ajudar na promoção do evento e está roubando a cena nos bastidores durante a semana pré-show.

Na quarta-feira (1), por exemplo, Poatan encontrou Daniel Cormier no hotel onde os protagonistas do UFC Rio estão hospedados, na Barra da Tijuca (RJ), e durante uma conversa amistosa resolveu testar seu wrestling contra o comentarista e ex-campeão do UFC, que era especialista na modalidade quando ainda estava na ativa como lutador (veja abaixo ou clique aqui). E, mesmo de forma descontraída, o brasileiro mostrou que está com o jogo de quedas em dia.

No corredor do hotel, Alex engajou na luta agarrada com 'DC' e - entre risadas - conseguiu aplicar uma queda no wrestler. A segurança do UFC, no entanto, acabou com a brincadeira após os pedidos de 'ajuda' do veterano. Depois de separados, o americano ainda ameaçou um chute nas partes baixas de Poatan, que obviamente não pegou no brasileiro, e brincou: "Agora eu sou um cara velho. Eu encontro maneiras de vencer - dedada no olho, chute nas bolas".