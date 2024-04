Saudável, Deiveson aconselha Moreno a subir de categoria para acerto de contas

Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Deiveson Figueiredo fará sua segunda luta no peso-galo (61 kg) do UFC, mas não esquece o passado na categoria de baixo. Tanto que o ex-campeão do peso-mosca (57 kg), que mede forças com Cody Garbrandt, convida Brandon Moreno, seu maior rival no MMA, a repetir sua trajetória, ou seja, subir de divisão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Deiveson, visivelmente mais feliz na semana pré-luta, garantiu que a mudança de peso lhe foi benéfica em todos os sentidos e apostou que ela também poderia ter um efeito positivo no rival. Recentemente, o mexicano, vindo de duas derrotas seguidas, anunciou uma pausa na carreira. Portanto, o brasileiro expressou o interesse em recepcionar Moreno nos galos em seu retorno ao MMA, naquele que seria o quinto duelo entre eles. Inclusive, 'Daico' leva a pior no histórico com o atleta, com dois reveses.

"Estou bem melhor. Já não aguentava mais lutar nos moscas. Era muito desgastante. Tenho 36 anos, então tudo que quero é manter meu corpo saudável. As lutas serão de qualidade. Estou sentindo falta do Moreno. Inclusive, vou falar, 'Moreno, você precisa subir de categoria. Precisamos fazer nossa quinta luta. Ainda não acabou o que temos para acertar. Suba de categoria e aceite o pedido do Cejudo para lutar com você. Depois, você luta comigo'. Ele precisa sair disso. Tive as duas derrotas, continuei e estou aqui, mais forte do que antes. Seja forte e suba de categoria. É chegado o momento", declarou o ex-campeão do UFC.