À vera! Duelo de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul é sancionado como luta profissional

O histórico cartel de 50 vitórias e seis derrotas de Mike Tyson será colocado à prova no duelo de boxe contra o youtuber Jake Paul. Isso porque, para surpresa de boa parte dos fãs, a luta foi sancionada oficialmente com caráter profissional. Sendo assim, a disputa terá um vencedor por direito e o resultado afetará o histórico de ambos os competidores na modalidade. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (29) pela 'Most Valuable Promotions', empresa que organiza o confronto.

Cofundador da 'MVP', Nakisa Bidarian revelou que, após um período de negociações e esforço nos bastidores, o 'Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas' acatou as condições e aceitou regulamentar o combate com o viés profissional. Para boa parcela dos amantes da nobre arte, o embate teria um caráter de exibição pela diferença de mais de 30 anos de idade entre Tyson e Paul. A previsão, entretanto, caiu por terra. Sendo assim, a superluta prevista para até oito rounds de dois minutos agendada para o dia 20 de julho e que contará com transmissão exclusiva da 'Netflix', ganhou um ingrediente a mais.

"Mike Tyson e Jake Paul assinaram contrato para lutar entre si com o desejo de fazê-lo em uma luta profissional sancionada que teria um resultado definitivo. Nas últimas seis semanas, a MVP trabalhou com seus parceiros para satisfazer os requisitos do Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas (TDLR) para sancionar Paul Vs Tyson e estamos gratos por termos chegado a este ponto. MVP tem defendido a escolha dos lutadores desde o seu início, inclusive defendendo que o boxe feminino seja disputado com rounds de 2 ou 3 minutos com base no confronto de luta específico. Paul x Tyson e Taylor x Serrano 2 serão disputados em rounds de 2 minutos e cada mega luta terá seu vencedor. Obrigado ao TDLR e Holden Boxing por seus esforços ao longo deste processo até o momento e estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com eles à medida que nos aproximamos da noite da luta", celebrou o representante, através de comunicado enviado à imprensa.