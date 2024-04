Gilbert Durinho expressa interesse em revanche contra Kamaru Usman no UFC

Em fevereiro de 2021, Gilbert Burns teve a chance de se tornar campeão linear dos meio-médios (77 kg), mas acabou nocauteado por Kamaru Usman. Mais de três anos após o fatídico combate, Durinho expressou seu interesse em realizar uma revanche com seu amigo de longa data. Vindo de duas derrotas consecutivas que o afastaram de uma nova oportunidade pelo 'title shot', o brasileiro vê uma oportunidade de voltar ao pelotão de elite da categoria com um segundo confronto diante do wrestler nigeriano.

Durante participação no canal 'Show Me The Money' no Youtube, Durinho destacou que, se tivesse poder de escolha, apesar da recente má fase, escolheria justamente a revanche contra Usman - que hoje ocupa a primeira posição do ranking até 77 kg. No passado, o então campeão nigeriano havia aberto as portas para uma eventual segunda luta contra seu parceiro de treinos na 'Kill Cliff FC'.

"Toda revanche é sempre bem-vinda. Essa seria uma boa. Não temos tantos caras no top 5 disponíveis no momento. Acho que o Shavkat vai lutar com o Jack, Leon vai lutar com o Belal Muhammad. O outro cara ali é o Kamaru. Não sei se ele toparia isso, mas eu amaria fazer essa luta. Seria uma luta de retorno ao top 5 para mim, uma revanche. Então sim, com certeza lutaria. Vejo a luta com o Kamaru bem maior, uma revanche com toda uma história por trás e com certeza eu agiria diferente. Estava muito nervoso, era minha primeira luta de título, tinha perdido a oportunidade quando peguei COVID. Fiquei bastante emotivo na luta, cometi alguns erros bobos que acho que não cometeria novamente. Kamaru é um lutador muito inteligente, na época ele era 'o cara'. Então seria uma luta incrível. Se eu pudesse escolher (uma luta), escolheria essa", admitiu o brasileiro.