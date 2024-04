UFC anuncia Beneil Dariush como vencedor de prêmio comunitário

Um dos principais destaques do peso-leve (70 kg) nos últimos anos, Beneil Dariush também desenvolve um trabalho louvável fora do octógono. Bastante envolvido com trabalho comunitário voltado para crianças carentes, o lutador iraniano será recompensado pela sua dedicação. No último sábado (27), o UFC anunciou que o atleta da equipe 'Kings MMA' foi escolhido como o vencedor do 'Forrest Griffin Community Award' em 2024 (veja abaixo ou clique aqui).

A honraria, que premia um membro da comunidade do Ultimate pelo seu trabalho voluntário de caridade, será entregue ao iraniano no próximo dia 27 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a cerimônia do Hall da Fama do UFC desse ano. Além do troféu em si, Beneil Dariush receberá 25 mil dólares (cerca de R$ 127 mil) que serão doados para a instituição de caridade de sua escolha.

"Beneil faz um trabalho incrível retribuindo à sua comunidade. Beneil dá um exemplo perfeito de como atletas deveriam usar suas plataformas para chamar a atenção para as causas beneficentes que eles se importem mais, enquanto ajudam aqueles que são menos afortunados. É uma honra presenteá-lo com este prêmio", declarou Dana White, presidente do UFC, em comunicado à imprensa.