Conor McGregor é anunciado como novo dono do Bare Knuckle FC

Maior astro do MMA em todos os tempos, Conor McGregor vai se aventurar no boxe sem luvas - só que fora dos ringues. Na noite do último sábado (27), o ex-campeão do UFC foi anunciado como novo dono do Bare Knuckle FC.

O anúncio foi feito durante a realização do 'BKFC: Knucklemania IV', card liderado pela disputa vencida por Mike Perry contra Thiago Pitbull, em Los Angeles (EUA). Desde o ano passado, McGregor já parecia se aproximar da organização de boxe sem luvas, seja com aparições em eventos, interagindo com alguns de seus astros ou elogiando a modalidade.

"E aí, Knucklemania! O Notorious Conor McGregor está aqui! Senhoras e senhores, o grande anúncio que eu tenho para vocês hoje: eu, Conor McGregor, e McGregor Sports & Entertainment é agora um dos donos do Bare Knuckle Fighting Championship. Bem-vindo às grandes ligas! David Feldman (presidente do BKFC), bebê, nós conseguimos", celebrou McGregor (veja abaixo ou clique aqui).