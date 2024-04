Mike Perry embolsa R$ 3 milhões em vitória sobre Thiago Pitbull no Bare Knuckle FC

Depois de uma trajetória sem muito brilho no octógono do UFC, Mike Perry parece ter se encontrado no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC. Prova disso é que, além do sucesso esportivo, o americano possui hoje uma bolsa comparável a de alguns campeões do principal evento de MMA do mundo. No último sábado (27), por exemplo, 'Platinum' recebeu 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) pela sua apresentação no 'BKFC: KnuckleMania IV'.

Na ocasião, Perry precisou de apenas 60 segundos para nocautear o brasileiro Thiago Pitbull na luta principal do evento, manter sua invencibilidade no boxe sem luvas e se consolidar como o grande astro do Bare Knuckle na atualidade. Por sua vez, o cearense - também ex-lutador do UFC - embolsou 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1 milhão) pelo combate.

A lista com os valores pagos aos atletas no BKFC: KnuckleMania IV foi obtida pelo site 'MMA Junkie' junto à Comissão Atlética da Califórnia, responsável por regular a edição realizada no sábado. Os salários divulgados não incluem bônus, dinheiro de patrocínio ou pagamentos combinados por fora do contrato.