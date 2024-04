Repórter se torna primeira mulher a atuar como announcer no UFC; entenda

Na noite de sábado (27), o Apex foi palco de um momento histórico no Ultimate. Durante a realização do UFC Vegas 91, Charly Arnolt precisou substituir temporariamente o announcer Joe Martinez e se tornou a primeira mulher a ocupar tal cargo na principal organização de MMA do mundo.

A repórter, que trabalha nos bastidores dos eventos do UFC, foi chamada ao octógono do Apex para anunciar o resultado final da luta entre as brasileiras Karine Killer e Ariane Lipski, vencida pela primeira. Até aquele momento, Martinez comandava o microfone de apresentação do show, mas, devido a uma indisposição, o profissional foi substituído emergencialmente por Charly Arnolt.

Arnolt também exerceu a função de announcer no 'co-main event', no qual Bogdan Guskov nocauteou Ryan Spann. Já na luta principal do UFC Vegas 91, o veterano Joe Martinez - aparentemente recuperado - retomou seu posto de trabalho no lugar da repórter, que entrou para a história da liga.