Ketlen Esquentadinha celebra primeira vitória no UFC na estreia no peso-palha

Depois de perder em sua estreia no Ultimate, Ketlen Souza derrotou Marnic Mann no card preliminar do UFC Vegas 91, realizado no último sábado (27), e chegou à primeira vitória na organização. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), 'Esquentadinha', como é conhecida, celebrou a conquista e exaltou uma mudança promovida por ela na carreira.

Campeã peso-mosca (57 kg) do Invicta FC, Ketlen fez sua primeira luta no UFC na mesma categoria. Porém, superada pela compatriota Karine Killer na ocasião, a amazonense optou por descer para a divisão dos palhas (52 kg) antes do seu segundo combate na entidade. A troca, por sinal, parece ser definitiva e a lutadora a enxerga como um novo começo.

"É muito bom estrear com vitória. A primeira (luta no UFC), para mim, não contou. Para mim, essa daqui foi a minha estreia. Estou feliz demais. Estou estreando na categoria peso-palha, estou me sentindo bem, era a categoria que eu tinha que estar. E agora é trabalhar certinho para que venham mais vitórias", declarou Ketlen.