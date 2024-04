Demetrious Johnson recebe faixa-preta de jiu-jitsu das mãos de brasileiro

Considerado por muitos como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, Demetrious Johnson finalmente recebeu sua faixa-preta de jiu-jitsu. E a graduação do ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC e atual detentor do cinturão até 61 kg do ONE Championship - que compete com certa frequência em torneios da arte suave - foi feita por um brasileiro.

O responsável por graduar 'Mighty Mouse' com a faixa-preta foi o manauara Bibiano Fernandes, tricampeão mundial de jiu-jitsu e dono de uma carreira laureada também no MMA, modalidade na qual conquistou títulos no DREAM e no ONE Championship. Através de seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Demetrious Johnson comemorou a promoção.

"Dia maravilhoso de treinamento! Obrigado, professor Bibiano Fernandes e professor Yan McCane por me presentearem com a minha promoção à faixa-preta hoje! Também foi muito importante ter meus dois treinadores desde o começo da minha carreira no MMA lá, Steve Skidds e Matt Hume. Todo mundo com quem eu dividi o tatame do GRPL Club e Flash Academy Martial Arts apareceu também para me apoiar. Estou honrado e ansioso para continuar minha jornada como artista marcial, também competindo como faixa-preta", celebrou Johnson.