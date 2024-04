Jhonata Diniz revela segredo por trás de nocaute na estreia pelo UFC

No último sábado (27), Jhonata Diniz estreou com o pé direito no Ultimate. Depois de um primeiro round no qual sofreu com o grappling do seu adversário no UFC Vegas 91, o americano Austen Lane, o striker brasileiro conseguiu chegar ao triunfo por nocaute na segunda etapa. Para isso, o peso-pesado adotou uma estratégia ousada.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Jhonata revelou o segredo por trás do nocaute aplicado por ele na vitória em sua estreia no UFC. Ciente da necessidade de impor seu jogo na luta em pé, o brasileiro optou por se expor mais na trocação franca para aumentar suas chances de sucesso.

"Meu instinto no kickboxing é esse, receber os socos e poder mandar (os golpes) de encontro. Então, eu acabo me expondo um pouco mais para poder receber algumas mãos, para poder chegar e colocar a mão no contragolpe, que é o que a gente gosta de fazer. (...) É arriscado, mas a cabeça aqui é dura. Aqui nós 'aguenta' porrada (risos)", explicou.