De olho no cinturão, Karine Killer traça planos para 2024 no UFC

Ao derrotar Ariane Lipski no card principal do UFC Vegas 91 no último sábado (27), Karine Killer chegou à quarta vitória consecutiva na organização. Com um início promissor na organização e uma vaga no top 15 do peso-mosca (57 kg) garantida, a lutadora brasileira já vislumbra uma chance de disputar o título, mas, ao mesmo tempo, prega paciência ao projetar seu futuro.

Ainda no octógono após sua mais recente vitória, Karine recusou a oportunidade de desafiar alguma rival de divisão nominalmente. Mas, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui) pouco depois, Killer deixou escapar que seu alvo é a campeã peso-mosca do UFC. No entanto, a brasileira tem consciência que ainda precisa subir alguns degraus para ser agraciada com um 'title shot' e, para isso, prevê uma temporada movimentada.

"A gente sempre tem um nome em mente, mas esse eles não vão me dar ainda não... Ela tem um cinturão, carrega um cinturão, sabe? Acho que tem que esperar mais um pouquinho, preciso amadurecer aqui dentro, corrigir muitas coisas. Então, eu quero construir mais um degrau, dar mais um passo aqui dentro, firme. Vou voltar para a academia junto com meus treinadores, corrigir muitas coisas e voltar mais forte. E lutar em breve. UFC, por favor, me chame em breve. É esperar. Eu estou aqui. Vou chegar em casa, me cuidar um pouquinho e já já estou de volta na academia treinando para lutar mais uma vez esse ano - duas (vezes). Quero fazer mais duas (lutas) no mínimo esse ano", analisou Karine.