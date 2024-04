Thiago Pitbull anuncia aposentadoria após derrota por nocaute no boxe sem luvas

Depois de um hiato de quase três anos, Thiago Alves voltou a competir no último sábado (27), como a atração principal do evento 'BKFC: Knucklemania 4'. Mas o desempenho não foi como o brasileiro esperava, sofrendo um nocaute relâmpago em apenas 60 segundos contra Mike Perry no duelo de boxe sem luvas. Após o combate, 'Pitbull', de 40 anos, aproveitou a oportunidade para anunciar a sua aposentadoria dos esportes de combate (veja abaixo ou clique aqui).

Ao ser perguntado sobre o que o futuro lhe reservava durante a coletiva de imprensa pós-luta, Thiago abriu o jogo e destacou que aquela seria sua última aparição como atleta profissional. Com mais de duas décadas no esporte e algumas recentes perdas no âmbito pessoal, Pitbull optou por se dedicar exclusivamente à função de treinador na 'American Top Team', cargo que já ocupa há algumas temporadas.

"Vou voltar para a aposentadoria. Eu já estava basicamente aposentado, mas não fiz nenhum anúncio nem nada porque queria lutar mais uma vez, e foi isso. Infelizmente não foi do jeito que esperava, mas tenho lutado profissionalmente desde que tinha 15 anos de idade. Aceitei essa luta com oito semanas de antecedência e perdi minha mãe no dia 5 de abril. Então passei por muitas coisas, e já fiz minha família passar por muitas coisas. Estou feliz sendo treinador e vivendo a vida que vivo, não tenho nenhum arrependimento. Infelizmente, é quase impossível se despedir no topo quando se compete no mais alto nível, mas estou feliz com o homem que vejo no espelho. E vamos para a próxima, certo? Sou muito grato por tudo", destacou o cearense, de acordo com o site 'MMA Fighting'.