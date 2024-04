Bicampeã olímpica, Kayla Harrison explica mentalidade vencedora antes de estreia no UFC

Bicampeã olímpica e campeã mundial de judô. Duas vezes vencedora do GP dos pesos-leves (70 kg) da PFL no MMA. Estas são apenas algumas das credenciais que Kayla Harrison carrega em seu extenso currículo no mundo das artes marciais. Recém-contratada pelo Ultimate, a judoca busca ampliar ainda mais tal legado para se tornar a "maior atleta de combate da história". Antes de sua aguardada estreia no UFC 300 deste sábado (13), a americana explicou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, como funciona sua 'mentalidade vencedora'.

Habituada a competir em ciclos olímpicos carregados de alta pressão, Kayla destaca que convence a si própria que cada dia de treino e preparação é uma 'Olimpíada à parte'. Foi com essa mentalidade que a americana resolveu aceitar o desafio de, pela primeira vez na carreira, competir na categoria dos galos (61 kg) e encarar um corte de peso brusco aos 33 anos. De acordo com a própria, sua disciplina no camp de preparação tem sido fundamental para o bom andamento de suas metas antes do UFC 300.

"É muito (a se fazer). Acho que minha vida toda me preparou para esse momento. As Olimpíadas são a cada quatro anos. Mas meu ditado favorito é: 'Não é a cada quatro anos, é todos os dias'. Acho que esse (pensamento) teve um grande destaque nesse camp. Toda vez que eu queria comer um pedaço de doce, ou toda vez que eu não queria fazer um treino extra de cardio. Toda pequena decisão que você toma pode te aproximar ou afastar de seu objetivo. Estou bem orgulhosa de como me comportei nesse camp, como treinei, toda a preparação, o quão disciplinada eu fui. Realmente acho que vai valer a pena para mim. Minha mentalidade é ótima. Fisicamente, sou boa. Mentalmente, me sinto forte. Espiritualmente, estou em forma. Chegou a minha hora!", detalhou Kayla.