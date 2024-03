Saiba como assistir o UFC Atlantic City, show com cinco membros do Esquadrão Brasileiro

Quase seis anos depois, o Ultimate volta a Atlantic City, neste sábado (30), para promover uma nova edição 'Fight Night'. Com cinco membros do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o show, o evento terá transmissão na íntegra do 'UFC Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

No 'co-main event' da noite, Vicente Luque defende sua posição no ranking dos meio-médios (77 kg) contra Joaquin Buckley. Ainda pelo card principal do UFC Atlantic City, Bruno Blindado mede forças com o ex-campeão peso-médio (84 kg) Chris Weidman, precisando da vitória para espantar o fantasma da demissão após perder quatro de suas últimas cinco lutas.

Brasileiros no card preliminar

Já pelo card preliminar do evento deste sábado, três atletas do Esquadrão Brasileiro entrarão em ação no octógono mais famoso do mundo. Top 5 do peso-palha (52 kg), Virna Jandiroba encara a promissora lutadora mexicana Loopy Godinez. A peso-mosca (57 kg) Melissa Gatto tenta acabar com a invencibilidade da russa Victoria Dudakova. E o peso-pena (66 kg) Herbert Burns, irmão de Gilbert Durinho, retorna após lesão para enfrentar Julio Arce.