Novo Poatan? Kickboxer brasileiro nocauteia e estreia com pé direito no UFC

Na esteira do sucesso de Alex Poatan no Ultimate, ex-campeão dos médios (84 kg) e atual detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg), mais um kickboxer estreou com o pé direito no maior evento de MMA do mundo. Neste sábado (27), pelo card principal do UFC Vegas 91, Jhonata Diniz conquistou uma vitória de virada sobre Austen Lane, via nocaute.

Depois de sofrer com o grappling do adversário no primeiro assalto, o striker brasileiro se recuperou na segunda etapa. Perfeito na defesa de quedas no segundo round, Jhonata aproveitou o cansaço de Lane para mostrar sua superioridade na luta em pé e 'apagar' o americano.

A luta

Logo no inicio do combate, Lane mostrou qual seria sua estratégia para o combate. Depois de um rápido estudo na luta em pé, o americano aplicou uma queda no striker brasileiro e levou o duelo para o solo. Mesmo sem contundência nos golpes ou arriscar uma finalização, Lane dominou as ações no chão e levou a melhor no assalto.