Ultimate encaminha Vinicius Lok dog vs Ricky Simon para o UFC 303

No início de março, Vinicius Oliveira deixou um belo cartão de visitas ao protagonizar um forte candidato a nocaute do ano logo em sua estreia no Ultimate. E, aparentemente, a alta cúpula da organização enxergou potencial no brasileiro. Afinal de contas, sua próxima aparição - apenas a segunda na liga - já será contra um adversário ranqueado. 'Lok Dog', como é conhecido, mede forças com Ricky Simon, no UFC 303, programado para o dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA).

O combate foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à situação. Com apenas 28 anos e dono de um estilo agressivo na trocação, Lok Dog chega embalado para o duelo. Simon, por sua vez, terá que defender sua 15ª posição do ranking dos galos (61 kg) vindo de uma sequência negativa de duas derrotas na entidade.

Card liderado por McGregor

O UFC 303, programado para ser realizado na tradicional 'Semana Internacional da Luta', contará com uma atração principal à altura da magnitude do card. Afastado há quase três anos, Conor McGregor faz seu aguardado retorno ao MMA diante de Michael Chandler. Ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) da entidade, o falastrão irlandês competirá entre os meio-médios (77 kg) contra 'Iron'.