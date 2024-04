Rani Yahya começa bem, mas é nocauteado por americano no UFC Vegas 91

Na última luta do card preliminar do UFC Vegas 91, neste sábado (27), o veterano Rani Yahya até começou bem o duelo contra Victor Henry, mas acabou nocauteado pelo americano no terceiro round. Com o resultado, o brasileiro sofreu a segunda derrota consecutiva na organização, ficando em situação delicada.

Perto de completar 40 anos de idade, Rani Yahya agora soma 28 vitórias, 12 derrotas, um empate e um 'no contest' no seu cartel como lutador profissional de MMA. Resta saber se o especialista em jiu-jitsu seguirá em atividade ou pendurará as luvas após este revés.

A luta

No primeiro round, Rani começou de forma agressiva, tentando se aproximar para colocar em prática seu jogo de luta agarrada. Apesar de conseguir derrubar o americano em duas oportunidades, o brasileiro não foi capaz de manter o combate no chão. Com o duelo majoritariamente em pé, Yahya - mesmo sem ser um especialista - aplicou bons golpes, assim como Henry.