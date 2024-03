Acelino Popó aceita desafio e promete nocautear Belfort: 'Vai cair igual ao Bambam'

"É um cara que está apagado, na merda no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética. (...) Ele começou igual ao Bambam, e por conta disso vai cair igual ao Bambam", bradou Popó em vídeo (clique aqui).

Duelo midiático

Em sua última apresentação nos ringues, Popó protagonizou um duelo que roubou a cena no noticiário do mundo das lutas. No dia 24 de fevereiro, ele nocauteou o ex-BBB Kleber Bambam em poucos segundos e viu seu nome ser um dos mais falados do país.

O sucesso nos ringues carimbou o modelo de negócios do evento Fight Music Show. Em 2022, Popó enfrentou o youtuber Whindersson Nunes em um duelo de exibição, e a partir daí, liderou outras três edições do show: Contra José Pelé Landy, Junior Dublê e Kleber Bambam.

