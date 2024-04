Nova versão! Saiba como a religião transformou brasileira do UFC: "Não luto mais por violência"

Igreja Mananciais e a luta por um propósito

Não foi somente o sobrenome que Ariane decidiu mudar na carreira. Conhecida anteriormente pelo apelido de 'Queen of Violence', a brasileira destacou que trocou sua alcunha para apenas 'The Queen', excluindo a 'Violência' - pela qual garante não mais competir. Tal transformação passa diretamente pela chegada da 'Igreja Mananciais' na vida da atleta.

Baseada na Flórida (EUA), a Igreja também recebe outros grandes nomes do MMA nacional que figuram no Ultimate, como Gregory Robocop, Gilbert Durinho e Vicente Luque. Em novembro de 2023, Ariane foi batizada na 'Mananciais' (veja abaixo ou clique aqui). Desde então, a lutadora alega que está próxima de Jesus Cristo e que compete por um novo propósito.

"Sou uma nova pessoa porque entreguei minha vida para Jesus, isso vem me transformando. Meu espírito vem transformando a minha alma, que vem transformando meu corpo e transformando a minha vida. Senti essa necessidade de deixar público isso, então é Ariane Lipski da Silva. Com apelido 'The Queen', não mais 'Queen of Violence'. Não luto mais por violência, luto por outro propósito. Me batizei em novembro do ano passado, não era batizada. Mas já faz um ano que encontrei a Igreja da Mananciais lá na Flórida, que tem sido uma benção em minha vida. Já tinha frequentado outras igrejas, mas ainda não tinha realmente entregue minha vida a Jesus", celebrou Ariane.

Boa fase e 'teste de fogo' pela frente

Número 12 do ranking até 57 kg, Ariane vem embalada pela maior sequência de vitórias dentro do Ultimate. Só em 2023, foram três triunfos na companhia mais famosa de MMA do mundo. Os resultados positivos, aliados à crescente em desempenho, foram suficientes para a brasileira eleger a última temporada como a melhor de sua carreira como lutadora profissional. Diante da compatriota Karine 'Killer', porém, a curitibana terá um verdadeiro teste de fogo, já que sua rival segue invicta no Ultimate e é a 13ª colocada da categoria.