Histórico! Bia Ferreira supera rival argentina e conquista título mundial de boxe

Esperança de medalha na Olimpíada

Depois de perder o ouro na Olímpiada de Tóquio para a irlandesa Kellie Harrington, Bia Ferreira terá a oportunidade de buscar mais uma medalha na edição dos Jogos Olímpicos que acontece em Paris (FRA), neste ano. Isso porque, com a mudança nas regras, mesmo com a carreira e o título mundial como profissional, a baiana segue em atividade no circuito amador, onde já se sagrou bicampeã mundial e visa um novo troféu olímpico.

Bea staggers Lescano in the fifth and cuts her bad!#FerreiraLescano | @DAZNBoxing pic.twitter.com/AllYs1CJF0

- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 27, 2024

IT'S OVER IN THE SIXTH! @BFerreira60kg is World Champion ?#FerreiraLescano #McGrailLeach pic.twitter.com/3M7ZC1zLKb

- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 27, 2024