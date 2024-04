Matheus Nicolau confirma seu 1º main event de olho no cinturão do UFC

Depois de um ano afastado das competições, Matheus Nicolau finalmente confirmou seu retorno ao octógono do UFC. Na manhã desta sexta-feira (26), o brasileiro cravou 56.9 kg e avançou para sua disputa contra Alex Perez, em duelo que marca o primeiro main event do brasileiro na organização.



Em sua última disputa, em abril do ano passado, Matheus foi superado por Brandon Royval, atleta que terminou a temporada disputando o cinturão dos pesos-moscas. Justamente por isso, o brasileiro, atual número cinco do ranking, tem nova chance de se colocar em rota de colisão pelo título.



Caso vença Perez, número oito da seleta lista, de forma contundente, Matheus pode aproveitar a falta de rivais novos do campeão Alexandre Pantoja para pleitear uma chance de disputar o cinturão. Por sinal, vale lembrar que Pantoja coloca seu posto em jogo na semana que vem contra o australiano Steve Erceg, número dez do ranking.

Duelo brasileiro

Ex-parceiras de treino, Ariane Lipski e Karine Silva vão se enfrentar no octógono do UFC neste sábado. A disputa, realizada na categoria dos pesos-moscas, colocará duas atletas embaladas por três triunfos seguidos na organização. Semelhança que se reflete, inclusive, no ranking.



Enquanto Karine é a 13º da divisão, Ariane ocupa uma posição acima, o que faz do confronto uma disputa direta não apenas por uma vaga no ranking, mas pelo mérito de desafiar um top 10 em um futuro próximo.



Confira os pesos dos atletas do UFC Vegas 91:



Matheus Nicolau (56.9 kg) vs (57.1 kg) Alex Perez

Ryan Spann (93.2 kg) vs (92.8 kg) Bogdan Guskov

Ariane Lipski (57.1 kg) vs (56.9 kg) Karine Silva

Austen Lane (115.2 kg) vs (115.6 kg) Jhonata Diniz

Jonathan Pearce (65.7 kg) vs (67,3 kg) David Onama*

Tim Means (77.5 kg) vs. (77.5 kg) Uroš Medi?

Rani Yahya (61.7 kg) vs (61.4 kg) Victor Henry

Austin Hubbard (70.7 kg) vs (70.3 kg) Michal Figlak

Don'Tale Mayes (119.7 kg) vs (114 kg) Caio Machado

Marnic Mann (52.4 kg) vs (52.4 kg) Ketlen Esquentadinha

Chris Padilla (70 kg) vs (70.9 kg) James Llontop*

Ivana Petrovi? (57.1 kg) vs (57.1 kg) Liang Na

Gabriel Benítez (70.3 kg) vs (70.5 kg) Maheshate Hayisaer

*Os atletas não bateram o peso correto de suas respectivas categorias