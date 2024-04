Especialista em jiu-jitsu, Rani Yahya desafia Hall da Fama do UFC para duelo de grappling

Depois de um ano afastado dos octógonos, Rani Yahya volta a competir neste sábado (27), no UFC Vegas 91. Disposto a recuperar o tempo perdido, o veterano já pensa no próximo passo, com um compromisso além das fronteiras do MMA. Especialista em jiu-jitsu, o atleta brasileiro sugeriu um confronto de grappling contra o Hall da Fama do Ultimate Urijah Faber.

Curiosamente, 'The California Kid' entra em ação no dia 25 de maio na modalidade conhecida como 'jiu-jitsu de combate' - que permite golpes com a palma da mão aberta. De olho na ascensão do grappling nos últimos anos, Rani busca conseguir materializar um combate contra o americano no evento 'UFC Fight Pass Invitational', que reúne estrelas dos tatames como Nicholas Meregali, Craig Jones, dentre outros.

"O jiu-jitsu continua sendo um dos pilares do MMA, sem dúvidas. Eu gostaria de lutar no Fight Pass (Invitational), com certeza. Tem vários caras bons por aí. Acho que uma luta no Fight Pass entre eu e o (Urijah) Faber é uma luta bem interessante, faria bastante sentido. E no ADCC, alguma superluta também. Tenho história lá, participei de vários eventos, fui campeão. Cheguei a fazer a luta mais longa da história do ADCC no ano das finais lá que fiz. Então seria interessante sim", propôs o brasiliense.