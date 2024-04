UFC Vegas 91: onde assistir a Nicolau x Perez, horário e card completo

O UFC Vegas 91 acontece neste sábado (27), no UFC Apex, em Las Vegas, Estados Unidos. A principal luta da noite tem participação brasileira: o mineiro Matheus Nicolau, número 5 no ranking do peso-mosca, enfrentará o norte-americano Alex Perez, oitavo lutador melhor posicionado na categoria.

O card principal começa às 20h (de Brasília) e terá transmissão da Band (TV aberta) e do UFC Fight Pass. As preliminares terão início às 17h, e serão transmitidas integralmente no streaming da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube exibirá as três primeiras lutas do evento.

Matheus Nicolau volta ao octógono após mais de um ano da derrota para Brandon Royval. O brasileiro tinha luta marcada com Manel Kape em janeiro deste ano, mas seu adversário não bateu o peso necessário. O card deste sábado também previa participação do 'Starboy', mas ele desistiu da revanche por conta de lesão na costela. Assim, Alex Perez será o rival do mineiro.