Saiba como assistir o UFC Vegas 91, card liderado por Matheus Nicolau vs Alex Perez

Após uma semana sem eventos, o Ultimate retorna aos Estados Unidos em seu 'QG', no Apex, para promover mais um show neste sábado (27). Liderada por um confronto entre pesos-moscas (57 kg) presentes no top 10 do ranking, a edição 'Vegas 91' contará com a transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17h (horário de Brasília). A Band também transmite o card principal da atração, previsto para começar às 20 horas.

Na luta principal, Matheus Nicolau e Alex Perez medirão forças em um confronto que pode aproximar o vencedor de uma eventual disputa de título na categoria. Número 5 do ranking, o brasileiro vem de quatro triunfos em suas últimas cinco aparições no Ultimate. Por sua vez, o americano, oitavo colocado da divisão, chega pressionado por três resultados negativos consecutivos.

Esquadrão Brasileiro em peso

Ainda no card principal do UFC Vegas 91, outros três combatentes do 'Esquadrão Brasileiro' entram em ação. Em um duelo 100% verde-amarelo, Ariane Lipski e Karine Silva se enfrentam em disputa crucial dentro da categoria até 57 kg. Também entre os combates de mais apelo da edição, o estreante Jhonata Diniz busca deixar um belo cartão de visitas. Oriundo do kickboxing, o peso-pesado paranaense encara o americano Austen Lane.