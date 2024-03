Superluta! Jake Paul mede forças com Mike Tyson no boxe em julho

O que antes parecia impossível, nesta quinta-feira (7), se tornou realidade. O youtuber Jake Paul, que vem roubando a cena ao atuar no boxe, vai enfrentar Mike Tyson, lenda da nobre arte, no dia 20 de julho, no Texas (EUA). O encontro entre os lutadores é tão grandioso, que será realizado no estádio 'AT&T' e transmitido pela 'Netflix'. A informação foi divulgada pela 'ESPN' americana.

Com isso, Jake está próximo de realizar um de seus desejos no boxe. Anteriormente, o youtuber mencionou Tyson como um de seus alvos no esporte. A importante e já aguardada luta entre a celebridade e o ícone da modalidade deve ser liberada pela Comissão Atlética com caráter de exibição, devido a diferença de idade envolvendo os protagonistas da ação - caso parecido com o combate Evander Holyfield vs Vitor Belfort. O veterano tem 57 anos, enquanto 'The Problem Child' é 30 anos mais novo. Portanto, o resultado do duelo não deve valer para o cartel dos atletas.

Registro de Jake e Tyson

Além de fazer sucesso no 'YouTube', Jake Paul, de 27 anos, também se destaca por atuar no boxe e se prepara para estrear no MMA, pela PFL. Como lutador, o registro profissional do americano na nobre arte é composto por nove vitórias e uma derrota. Pela modalidade, a celebridade deixou para trás nomes como Anderson Silva, Ben Askren, Nate Diaz e Tyron Woodley (duas vezes) e faturou bolsas milionárias em suas aparições nos ringues.