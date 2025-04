São Paulo x Náutico: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Tricolor vem de um empate no Brasileirão, fora de casa, diante do Ceará. O técnico Luís Zubeldía escalou um time misto e viu o jovem Ryan Francisco marcar o gol da equipe no 1 a 1.

Já o Náutico vem de um revés na Série C. O Timbu visitou o CSA e perdeu por 2 a 1.

São Paulo x Náutico -- Copa do Brasil 2025