Flamengo x LDU: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Flamengo recebe a LDU na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo precisa vencer para seguir vivo na luta pela vaga no mata-mata. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos, três a menos que a vice-líder LDU.