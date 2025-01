Flamengo x Sampaio Corrêa: horário e onde assistir ao vivo o Carioca

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será a estreia do rubro-negro no Maracanã em 2025.

A partida tem transmissão da Band (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla se recuperou depois do início ruim no Carioca ainda com o time alternativo. São duas vitórias consecutivas. O técnico Filipe Luís deverá ter uma equipe alternativa já visando a Supercopa do Brasil no próximo domingo.